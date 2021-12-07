* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 13:10 — REGNUM В Ростове-на-Дону вынесен приговор жителю Ставропольского края, который вербовал в террористическую организацию осужденных колонии. Южный окружной военный суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Алаксандр Горбаруков © ИА REGNUM

Как стало известно из материалов дела, отбывая наказание в одной из колоний, ставропольчанин организовал активную агитационную работу среди осужденных по вовлечению новых членов в ряды террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это стало известно сотрудникам УФСБ по Ставропольскому краю. Кроме того, было установлено, что подсудимый вынашивал планы на совершение теракта после своего освобождения из мест заключения.

Однако он оказался на скамье подсудимых за участие в деятельности организации, признанной террористической, и за содействие террористической деятельности. Ближайшие 15 лет осужденный проведет в колонии.