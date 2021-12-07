Ереван, 11 января, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян утром 11 января вылетел в Москву для того, чтобы принять участие в трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе правительства Армении.

«Премьер-министр Пашинян уже вылетел в Москву», — приводит сообщение пресс-служба ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице Армении — Ереване — протестующие попытались помешать премьер-министру страны Николу Пашиняну приехать в аэропорт, откуда он должен был вылететь в Россию на трёхстороннюю встречу с главами России и Азербайджана.