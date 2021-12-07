Тбилиси, , 13:07 — REGNUM Министерство юстиции Грузии и Специальная пенитенциарная служба были оштрафованы за публикацию персональных данных о бывшем президенте республики Михаиле Саакашвили во время его пребывания в тюрьме. Об этом сообщает пресс-служба Службы государственного инспектора Грузии.

Михаил Саакашвили © ИА REGNUM

«По решению госинспектора, министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба привлечены к административной ответственности по нескольким эпизодам правонарушения», — говорится в сообщении.

В службе инспектора отметили, что посчитали нарушением публикацию списка продуктов, которые экс-президент купил после того, как объявил голодовку. Также в ведомстве признали незаконной публикацию видеороликов, как Саакашвили ест из баночек в медицинском кабинете, а также то, как он сопротивлялся при переводе из руставской тюрьмы в тюремную больницу в Тбилиси.

«Форма и содержание распространения информации создавали ложное представление о характере голодовки Михаила Саакашвили, разглашение информации следует рассматривать как посягательство на достоинство голодающего человека», — отметили в инспекторате.

Сообщается, что общая сумма наложенного штрафа составила 2,5 тыс. лари более $800).

Напомним, согласно заявлениям Саакашвили, он голодал с 1 октября по 20 ноября. Представители руководства страны неоднократно заявляли, что голодовка является «фейковой».

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