Минск, 7 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия совместно способны противостоять любому давлению. Об этом 7 декабря заявил белорусский премьер-министр Роман Головченко во время встречи с главой Башкирии Радием Хабировым в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

Government.ru Роман Головченко

Как отметил Головченко, в настоящее время и Россия, и Белоруссия находятся в условиях беспрецедентного давления со стороны стран Запада.

«Уверен: наши оппоненты не добьются целей, которые они преследуют. В первую очередь потому, что это происходит вопреки интересам белорусского народа. Во-вторых, мы чувствуем за своими плечами, спиной помощь нашего союзника — Российской Федерации. Нет никаких сомнений, что вместе мы в состоянии выдержать любое давление», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее цветы к Монументу Победы в Минске возложил глава Башкирии Радий Хабиров.