Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 7 декабря, 2021, 13:05 — ИА Регнум. Национальный географический институт Испании (IGN) зафиксировал 14 землетрясений на острое Пальма за утро 7 декабря. Об этом пишет агентство EFE.

Zeml.info Землетрясение

Одно из землетрясений имело магнитуду 3,4 и произошло в 2:32 на глубине 13 километров под муниципалитетом Фуэнкальенте.

Из 14 землетрясений, произошедших в этот день, восемь произошли в Фуэнкальенте и шесть в Мазо, а глубина колебалась от 10 до 31 километра.