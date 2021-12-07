Москва, , 13:01 — REGNUM В России продолжит расти спрос на «вторичное» жилье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявила доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова. Так она прокомментировала информацию о подорожании в РФ «вторички».

Новое жилье (сс) Ajale

"Рост спроса на новостройки и, помимо этого, программы льготного кредитования вызвали ажиотаж на рынке жилья. Цены на новые квартиры стали расти. В итоге часть граждан стала перемещаться на рынок вторичной недвижимости. Однако постепенно это спровоцировало повышение цен и там. Скорее всего, как минимум до начала 2022 года цены на «вторичку» будут расти, — сказала Ермилова. — Если продолжится рост на первичное жилье, то и на вторичное тоже будет подтягиваться. Ведь покупая новостройку чаще всего надо вкладываться и в ремонт. «Вторичка» в этом отношении более привлекательна».

Как полагает экономист, есть вероятность, что спрос на вторичное жилье продолжит расти.

«Ведь льготные программы кредитования действуют только до июля следующего года, программы лояльности от застройщиков тоже анонсируются до конца года. Поэтому граждане будут стремиться удовлетворить свой спрос в более короткий срок», — сказала Ермилова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вторичное жилье в России дорожает из-за нескольких факторов, усиливающих друг друга.

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