Саратов, , 13:00 — REGNUM В Саратовской области за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались 16 пациентов. С начала пандемии жертвой инфекции стал 4751 человек, сообщает 6 декабря региональный минздрав.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались восемь мужчин и столько же женщин в возрасте от 38 до 90 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего подтвердили 124 107 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 107 323 человека.

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