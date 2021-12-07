Москва, , 13:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. Документ опубликован 7 декабря на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

В соответствии с документом в 2022 году доходы бюджета составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году — 25,540 трлн рублей, в 2024 году — 25,831 трлн рублей. Запланированные расходы — 23,694 трлн рублей в 2022 году, 25,241 трлн рублей в 2023 году и 26,354 трлн рублей в 2024 году.

Таким образом, профицит бюджета в 1% и 0,2% ВВП соответственно предусмотрен в 2022 и 2023 годах, а для 2024 года — дефицит в 0,3% ВВП.

В 2022 году предусмотрено выделение 2,74 трлн рублей на национальные проекты, в 2023 году — 2,88 трлн рублей, в 2024 году — 2,98 трлн рублей.

По сравнению с периодом до пандемии коронавируса, то есть с 2019 годом, расходы федерального бюджета в 2022 году увеличены на 30,1% или на 5,479 трлн рублей. Таково заключение Счётной палаты России.

При формировании бюджета прогнозировался рост ВВП России в 2022 году на 3% относительно ожидаемого уровня 2021 года, до до 133,328 трлн рублей. Рост общего объёма инвестиций ожидается на 5,9% — до 24,407 трлн рублей, рост уровня инфляции — на 4% по сравнению с 5,8% для 2021 года. Таковы показатели в базовом варианте прогноза Минэкономразвития.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о бюджете Пенсионного фонда на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов.

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