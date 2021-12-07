Бразилиа, , 13:12 — REGNUM Минздрав Бразилии 6 декабря опубликовал данные о вакцинации первой дозой 159 618 843 человек, что составляет 74,8% населения страны. Обе дозы на данный момент получили 64,3% населения — 137 млн человек. Более того, было применено около 17.9 млн бустерных доз. Об этом сообщает бразильская газета Estado De Minas.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала октября и смертность, и заболеваемость коронавирусом находятся на довольно низких показателях. Последние 3 дня фиксируется не более 200 случаев смерти в день.

Благоприятные тенденция поддерживается вопреки критике программы вакцинации президентом страны Жаиром Болсонару.

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