Москва, , 12:59 — REGNUM Современные финансы устроены так, что главным фактором становятся не долгосрочные инвестиции, а возможность получить сверхдоходы и «надуть» капитал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о том, что «в соотношении «риск/прибыль» в ближайшие десятилетия Россия будет одним из самых привлекательных [инвестиционных] рынков в мире».

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«Трудно не согласиться с Грефом, особенно если понимать под привлекательностью «капиталоемкость», но не в традиционном понимании — потребность в объемах инвестирования, а утрированно — как сумму извлеченных доходов, — сказал Ордов. — Современные финансы устроены совсем иначе, чем еще 40 лет назад, так как главным фактором становятся не долгосрочные инвестиции, а возможность получить сверхдоходы и «надуть» капитал. Поэтому новые иностранные инвестиции могут преследовать цель не создания общественного блага, а «раздачи стеклянных бус» в обмен на денежные доходы».

Как полагает Ордов, современные финансы подбираются к оспариванию классической парадигмы «риск-доходность».

"Подразумевается, что чем выше риск, тем выше должна быть доходность, но в реальном мире это не везде так, и порой финансовый инжиниринг приводит к «одурачиванию» инвесторов, — сказал Ордов. — Возможно, что в ближайший год-два мы увидим доказательство этого вследствие падения мирового фондового рынка. Жить заблуждениями классической чистой рыночной экономики уже не современно. Отдавать всю прибыль в уплату риска можно, но не имеет общественного смысла. Экономика и финансы имеют смысл лишь при создании общественного блага, причем желательно для общества».

Ордов подчеркнул, что инвесторы в современном финансовом мире делятся на «стервятников», то есть спекулянтов, и долгосрочных инвесторов.

«Так каких именно птиц мы ожидаем и приманиваем в ближайшие десять лет? Необходимо все-таки сменить ориентацию с иностранных инвесторов на российских, чтобы у нас не было сомнений в высказываниях главы крупнейшего российского «почти» государственного банка», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что у России достаточно высокий потенциал инвестиционной привлекательности.