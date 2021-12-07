Москва, , 12:57 — REGNUM У властей РФ есть административный ресурс, который позволит не допустить ценовых перекосов и завышения цен на товары массового спроса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря заявил директор Научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений финансового университета при правительстве РФ Олег Луняков, комментируя попытки Банка России остановить рост инфляции в стране.

Инфляция © ИА REGNUM

«Необходимо помнить о том, что основная цель денежно-кредитной политики Банка России — это защита и обеспечение устойчивости рубля с помощью поддержания ценовой стабильности. В том числе для создания условий сбалансированного и устойчивого экономического роста», — сказал Луняков.

Как пояснил экономист, Центральный банк в первую очередь влияет на стоимость денег на финансовом рынке и уже опосредованно — на уровень инфляции. Впрочем, помимо денежно-кредитной политики, на динамику цен могут влиять бюджетная и налоговая политика.

«Однако использование их инструментов для сдерживания инфляции в условиях необходимости выполнения расходной части бюджета и отстающих от инфляции темпов роста реальных располагаемых доходов населения явно ограничено, — сказал Луняков. — Вместе с тем у государства есть административный ресурс и необходимые инструменты, которые позволяют не допустить ценовых перекосов, завышения цен, особенно на товары массового спроса».

Кроме того, он подчеркнул, что сильный рост инфляции издержек, импортируемая инфляция и санкционная риторика снижают эффективность денежно-кредитной политики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее увеличение ключевой ставки Банка России на 1 процентный пункт назвали вполне ожидаемым.