Вологда, , 12:56 — REGNUM За последние сутки в Вологодской области от ковида умерли 11 человек. Число жертв инфекции выросло в регионе до 2668.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным оперштаба, 6 декабря коронавирус был выявлен у 363 жителей области. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 достигло 92 718.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Вологодской области отстранили от работы непривитых работников.