Стокгольм, , 13:13 — REGNUM Согласно опросу, проведенному социологической компанией Sifo по заказу телеканалу TV4 Nyheterna, граждане Швеции разделились во мнениях относительно того, должна ли вакцинация от COVID-19 быть обязательной или нет. Об этом стало известно 6 декабря после публикации данных опроса.

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На вопрос, должна ли вакцинация от COVID-19 «в принципе» быть обязательной, 45% ответили «да», 47% считают, что это она должны быть добровольной. Остальные 8% ответили, что не определились с ответом.

Как отмечают шведские журналисты, Австрия уже планирует ввести обязательную вакцинацию, и сейчас этот вопрос обсуждается, среди прочего, в Германии.

В опросе Sifo приняли участие 1 055 респондентов.

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