Дубай, ОАЭ, , 13:13 — REGNUM Власти эмирата Дубай сократили количество рабочих часов в неделю для граждан страны и трудовых мигрантов.

Объединённые Арабские Эмираты

Согласно тексту официального заявления, которое распространило агентство Emarat Al-Youm, в ОАЭ вводятся два выходных дня: суббота и воскресенье. В пятницу официальный рабочий день будет составлять четыре часа: с 07:30 до 12:30. В остальные рабочие дни — по восемь часов. При этом работодатели в праве вводить в пятницу полный выходной день.

В заявлении подчёркивается, что решение было принято в рамках политики ОАЭ по укреплению своих позиций в области глобальной конкурентоспособности в экономическом и деловом секторах, а также по укреплению своей позиции на мировой экономической арене.

Ранее в ОАЭ действовали мусульманские правила труда: пятница и суббота считались выходными днями, а рабочая неделя начиналась в воскресенье.