Сеул, 7 декабря, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Южная Корея сохранила своё первенство на мировом рынке судостроения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британское агентство Clarkson Research.

Aoosk.ru Судостроение

Согласно опубликованным данным, в ноябре 2021 года мировой объём судостроения составил 1,32 млн CGT, 58% которых приходится на Южную Корею.

Объём судостроения Южной Кореи составил 770 тыс. CGT, а Китая — 460 тыс. CGT (35% мирового объёма).

В период с января по ноябрь мировой объём судостроения составил 45,07 млн CGT, что более чем в два раза превышает показатель того же периода прошлого года.

За аналогичный период времени объём судостроения Китая составил 21,92 млн CGT или 918 судов (49% мирового объёма), Южной Кореи — 16,96 млн CGT или 397 судов (38% мирового объёма), Японии — 3,93 млн CGT или 203 судна (9% мирового объёма).

CGT — регистровая тонна— единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³. Применяется для оценки тоннажа в судоходстве.