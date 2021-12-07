Гусиноозёрск, Бурятия, 7 декабря, 2021, 12:52 — ИА Регнум. В Гусиноозерске в Бурятии перед судом предстанет 17-летний местный житель, обвиняемый в наезде на пешеходов, в результате которого один из них скончался. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Следственное управление СКР по Бурятии Мотоцикл К-750М, на котором подростки сбили людей в Бурятии

Около полуночи 17 июня 2021 года обвиняемый возвращался домой с рыбалки на мотоцикле К-750М. Из-за неработающих фар, дорогу ему освещал фонариком сидевший сзади брат. Тем не менее, подросток не заметил двух мужчин, шедших по обочине и врезался в них.

«После этого молодые люди на мотоцикле скрылись с места происшествия, не оказав пострадавшим помощь. Один из пешеходов от полученных повреждений позже скончался в больнице», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

Читайте также: В Бурятии мотоциклист погиб, врезавшись в корову