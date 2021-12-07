Стокгольм, 7 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Молодежный союз «Умеренных» призвал членов партии присоединиться к требованию «Либералов» и «Христианских демократов» отправить министра Швеции по вопросам климата и окружающей среды Аннику Страндхелл в отставку. Об этом 6 декабря сообщил новостной портал Omni.

Умеренная коалиционная партия. Логотип

«Я надеюсь, что «Умеренные» присоединятся к требованию», — написала председатель Молодежного союза «Умеренных» Матильда Экеблад в своем сообщении в Twitter.

Напомним, что министра Страндхелл могут отправить в отставку, если до 13 декабря она не сообщит решение по вопросу окончательного захоронения ядерных отходов на территории Швеции. Вопрос находится на столе правительства с 2018 года, однако никаких решений до сих пор не было принято.

6 декабря к угрозе «Либералов» отправить министра в отставку присоединилась партия «Христианских демократов».