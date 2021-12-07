Дамаск, , 12:50 — REGNUM В сирийской провинции Хасеке подверглась нападению автомобильная колонна военных США. Об этом 7 декабря сообщает сирийское агентство SANA.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, в ночь на 7 декабря автомобили американских военных подверглись атаке «с использованием двух взрывных устройств в районе Эль-Ярубия, прилегающем к границе с Ираком».

Кроме того, отмечается, что в результате этого транспортные средства военных США получили серьезный ущерб. При этом данных о пострадавших в результате нападения не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее шести мирных жителей пострадали в результате воздушного удара США в Сирии.