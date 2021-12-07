Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM Членство в партии «Единая Россия» бывшего главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга Ивана Громова будет приостановлено в ближайшее время согласно пункту 4.4.4. Устава партии «Единая Россия».

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«Решение о приостановлении членства будет принято на ближайшем заседании местного политического совета по месту учета», — пояснили в партии.

Напомним, в отношении чиновника, ушедшего в отставку 6 декабря, идут следственные действия, сам он задержан. По данным СМИ, ему может быть вменено хищение 250 млн рублей в бытность главой одного из комитетов Смольного в 2012—2016 годах.

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