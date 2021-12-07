Ереван, 7 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. Заявления Азербайджана содержат угрозы в адрес Армении, на это следует обратить внимание России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Совету Безопасности ООН и Минской группе ОБСЕ. Такое сообщение опубликовано 7 декабря на сайте МИД Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

В Ереване подчеркнули, что Баку продолжает пользоваться воинственной риторикой и угрожать применением силы, а также делать заявления, «подрывающие суверенитет и территориальную целостность Армении, в нарушение основополагающих принципов международного права, в том числе Устава ООН».

В армянском МИД добавили, что угрожающая риторика Баку подрывает усилия рабочей группы, объединяющей вице-премьеров Армении, России и Азербайджана, направленные на открытие региональных коммуникаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армении следует пойти на уступки по вопросу «Зангезурского коридора».

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