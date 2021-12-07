Стокгольм, , 12:57 — REGNUM 6 декабря новостной сайт Nyheter Idag опубликовал фотографию, на которой молодая министр государственного управления Ида Каркиайнен отдает нацистское приветствие, сидя на кухонной столешнице. В комментарии SVT Nyheter от 7 декабря министр заявила, что не помнит, чтобы делала такой жест.

Нацистское приветствие Цитата из дф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР

«Если я это и сделала, то это была попытка иронизировать по поводу такой идеологии … Могу сказать, что не припоминаю, чтобы я делала такой жест», — завила Каркиайнен.

Напомним, что Ида Каркиайнен была недавно назначена министром по государственному управлению в новом правительстве Магдалены Андерссон. До этого она несколько лет работала местным политиком в Хапаранде.

«Это моя фотография, когда мне около 15−16 лет, и она была сделана в квартире моего партнера», — добавила министр.