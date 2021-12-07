Москва, , 12:48 — REGNUM На мировой фондовый рынок вернулся осторожный оптимизм, источником которого является осознание инвесторами того, что страхи по поводу нового штамма «Омикрон», похоже, преувеличены, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

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«Успокаивающие комментарии и заявления на тему нового штамма вернули интерес к покупкам рисковых активов, которые также получают поддержку и со стороны прочих факторов.

Так, ноябрьский индекс трендов занятости в США от Conference Board повысился до 114,49 от 113,03, подтвердив устойчивый рост и подкрепив солидный прогноз роста занятости на ближайшие месяцы.

В этом контексте слабый прирост показателя NFP, опубликованного 3 декабря, является скорее исключением, нежели признаком зарождения нисходящей тенденции.

Безусловно, многое будет зависеть от развития истории с омикроном, но на данном этапе угроза с этого фронта для рынка труда и американской экономики в целом невелика.

Тем временем из ЕС поступили сообщения о намерении смягчить ограничения на авиасообщение со странами юга Африки. В качестве одного из главных вариантов рассматривается проведение ПЦР-тестов для вакцинированных граждан, прибывающих из ряда стран Африки.

Европейские власти обсудят этот вопрос уже сегодня, 7 декабря. К слову, опасения относительно омикрона также ослабли после решения Саудовской Аравии повысить свои цены для покупателей из Азии и США. Такой шаг предполагает уверенность в том, что новый вирус не скажется на спросе, что и подтвердили в Saudi Aramco.

После подъема индексов Уолл-стрит 6 декабря, сегодня азиатские площадки подхватили эстафету и выросли. Здесь интерес покупателей в немалой степени подогрел РБА, который оставил ставку на рекордном минимуме в соответствии с прогнозами.

А сопроводительное заявление Центробанка оказалось просто идеальным для инвесторов — регулятор указал на улучшение экономических перспектив и в то же время подтвердил, что будет сохранять аккомодационную политику.

Несмотря на текущий подъем фондовых площадок и спад напряженности вокруг ситуации с пандемией, пока рано расслабляться и говорить о возобновлении устойчивого роста рынков.

Как минимум сейчас есть повод для проявления осторожности, поскольку страхи по поводу нового штамма могут всплыть на любом негативном новостном заголовке.

Кроме того, более энергичные покупки акций сдержит нарастающая настороженность по мере приближения заседания ФРС — игроки будут гадать, насколько агрессивным окажется сворачивание стимулов», — пояснил эксперт.

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