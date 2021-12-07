Ульяновск, , 12:47 — REGNUM В Ульяновской области число пожаров увеличилось, основная причина возгораний — неосторожное обращение с огнём. Такие данные приводит управление МЧС.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, с начала 2021 года в регионе зарегистрирован 5721 пожар, что на 14,1% больше, чем было за аналогичный прошлогодний период. Жертвами огненной стихии стали 65 человек, в том числе погибли трое детей. Ещё 49 жителей получили ожоги и другие травмы.

«Причин возникновения пожаров немало, но большая часть из них возникает по вине человека», — говорят спасатели.

В управлении уточняют, что 4641 пожар (более 81% от общего числа) произошёл из-за неосторожного обращения с огнём, в том числе при курении — свыше 160.

Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования зарегистрировано 448 пожаров, в которых погибли 16 человек. Нарушение правил эксплуатации печей привело к 230 возгораниям и семи жертвам. Причиной ещё 130 пожаров стал поджог.

Спасатели напоминают, что для исключения пожара в квартире нужно обратить внимание на электропроводку, приобретать только сертифицированные электрообогревательные приборы, не оставлять без присмотра включенные электробытовые приборы и иметь запас первичных средств пожаротушения.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 16 ноября 2021 голда в торгово-развлекательном центре «Аквамолл» в Ульяновске произошло задымление, из здания эвакуировали 435 человек.

Подробнее: Из торгового центра в Ульяновске эвакуировали более 430 человек