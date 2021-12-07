Красноярск, , 12:45 — REGNUM Жителей Красноярска предупредили об усилении ветра.

Ветер 76.mchs.gov.ru

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Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС, 8 декабря в центральных районах края и в Красноярске ожидается северо-западный ветер. Порывы будут достигать 15−18 м/с.

Горожан просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в горах Хакасии объявлено штормовое предупреждение.

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