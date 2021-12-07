Прокопьевск, Кемеровская область, , 12:45 — REGNUM В Прокопьевске наградили водителя автобуса, который помог задержать вооруженного пассажира. Об этом рассказали в региональном управлении МВД РФ.

Автобус Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

«В отдел полиции от очевидца поступило сообщение о том, что в салоне рейсового автобуса неизвестный угрожает ножом пассажирам и водителю, требуя с них деньги, — уточнили в ведомстве. — Прибывшие полицейские задержали злоумышленника, которого удерживали очевидцы. выяснилось, что в автобус маршрута № 109, который двигался в Новосафоново, на одной из остановок в салон вошел мужчина, который после оплаты проезда достал из сумки нож и стал угрожать им окружающим. В салоне находилось около 20 человек, в основном женщины и дети. Вооруженный налетчик направился к водителю общественного транспорта и вскрыл дверь в кабину, где он находился. Александр Горячев, который управлял автобусом, пытался вразумить нападавшего и всячески тянул время, чтобы доехать до ближайшей остановки. Он надеялся, что там будут мужчины, способные оказать ему содействие в обезвреживании вооруженного пассажира. Возле ближайшего магазина в Новосафоново Александр Горячев остановил транспортное средство, открыл обе двери, чтобы пассажиры могли выйти, и сделал вид, что достает деньги. Оценив ситуацию, водитель нанёс нападавшему удар ногой, отчего тот выпал из салона на улицу. Здесь его помогли скрутить находившиеся на остановке мужчины».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Водителю вручили благодарственное письмо и ценный подарок.