Москва, , 12:44 — REGNUM Провести амнистию остекления балконов и других перепланировок предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

«Нельзя наказывать людей за то, что они улучшают и обустраивают своё жильё, если это не затрагивает несущие конструкции и коммуникации. Вместо этого необходимо объявить амнистию всех перепланировок», — заявил Миронов.

Парламентарий также предлагает прописать в законе уведомительный характер согласования таких перепланировок, ведь действующие нормы согласования перепланировок делают людей бесправными.

Ранее Минстрой опубликовал приказ, согласно которому с 1 марта 2022 года вступают в силу новые правила, запрещающие самостоятельную обшивку или остекление балконов в том числе для юрлиц.

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