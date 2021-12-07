Москва, , 12:43 — REGNUM В России продолжится работа по строительству стационарных социальных учреждений нового типа. Об этом 7 декабря заявил глава Минтруда Антон Котяков на пленарном заседании Госдумы.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков Kremlin.ru

«К сожалению, не всегда у пожилого человека или гражданина с инвалидностью есть возможность получать необходимую помощь на дому. Продолжится работа по строительству стационарных социальных учреждений нового типа. Это позволит дополнительно создать в 2022 году свыше 1,5 тыс. мест в таких учреждениях в 12 субъектах РФ», — заявил Котяков.

По его словам, в общей сложности на реализацию данного федерального проекта в ближайшие три года предусмотрено почти 30 млрд рублей.