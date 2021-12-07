Тюмень, , 12:43 — REGNUM В Тюменской области количество умерших от COVID-19 с начала пандемии достигло 2972 человека. Об этом 6 декабря сообщает региональный оперштаб.

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Сутками ранее число скончавшихся составляло 2952 — на 20 человек меньше.

Как сообщало, с начала пандемии в Тюменской области на 7 декабря подтвердили 83 045 случаев заражения коронавирусом, вылечились 64 742 тюменца.

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