Пенза, , 12:43 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 358 человек, выздоровели 642 пациента. Об этом по состоянию на 7 декабря сообщает общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Накануне в регионе заболели 357 жителей. За все время наблюдения в Пензенской области зарегистрировали 94 344 случая заражения коронавирусом.

Выздоровели 68 386 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 642 человека.

От COVID-19 скончались 4346 пациентов, из них 13 — за прошедший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области по сравнению с пиковым периодом октября 2021 года число пациентов с COVID-19 в стационарах уменьшилось в пять-шесть раз.

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