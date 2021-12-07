Калуга, , 12:43 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 200 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 7 декабря. Днём ранее, 6 декабря, в регионе было зарегистрировано 199 случаев.

Коронавирус Minzdrav.gov.by

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 60 610 человек, 56 921 человек выздоровел.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1075 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки выявлено 199 носителей коронавируса