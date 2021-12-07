Москва, 7 декабря, 2021, 12:41 — ИА Регнум. В России внедряется комплексная система долговременного ухода за пожилыми людьми, и такая система нужна повсеместно во всех регионах страны. Об этом 7 декабря заявил глава Минтруда Антон Котяков на пленарном заседании Госдумы.

Duma.gov.ru Антон Котяков

«Система долговременного ухода (за старшим поколением). В 2021 году в пилотном проекте участвует 24 субъекта РФ. Благодаря вашим поправкам, в следующем году пилот распространится уже на 34 субъекта. Но такая система нужна повсеместно», — заявил Котяков.

«Поэтому предстоит большая совместная работа по подготовке нормативно-правовой базы по распространению долговременного ухода на всю территорию РФ и уточнить источники финансирования проекта», — указал он.