Кош-Агачский район, Алтай, , 12:40 — REGNUM Очередной житель Алтай, погнавшись за быстрой прибылью, лишился собственных сбережений и остался должен банку два кредита. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в полицию обратился 37-летний житель Кош-Агачского района.

Биржа Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в поисках дополнительного заработка он увидел в сети рекламу инвестиционной брокерской компании и перешёл по ссылке. Позже с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником фирмы, предложив заработок на рынке ценных бумаг.

Потерпевший согласился, после чего зарегистрировался на специальной платформе. Мошенник рассказал, что заработок сельчанина будет зависеть от размера внесённой суммы.

«Мужчина взял несколько кредитов в банке, и, добавив собственные накопления в размере полмиллиона рублей, в общей сложности перевел через платежную систему Киви-кошелек 2 369 000 рублей. После получения денежных средств лже-брокер перестал выходить на связь», — отметили в ведомстве.

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