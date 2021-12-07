Кишинёв, , 12:39 — REGNUM Неизвестный сообщил 7 декабря в полицию Кишинёва о «минировании» здания администрации президента Молдавии. Об этом сообщает онлайн-издание Cotidianul, ссылаясь на источник в полиции молдавской столицы.

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По данным журналистов, из здания всех эвакуировали. На место прибыли правоохранители и сотрудники спецслужб. Район оцеплен, сапёры проверяют здание.

Стоит отметить, что в Молдавии за ложное сообщение о бомбе предусмотрено наказание в виде штрафа до 42 500 леев (около $2,4 тыс.). Также за это можно получить тюремный срок до двух лет.