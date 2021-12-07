Лима, , 12:38 — REGNUM Лидеры правых сил в Перу, которые продвигают предложение об импичменте президента Педро Кастильо, отказались прийти во Дворец правительства в Лиме, чтобы принять участие в раунде переговоров, созванных президентом с различными политическими силами. Об этом пишет агентство EFE.

Перу Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Раунд переговоров был созван президентом за день до того, как на пленарном заседании парламента должно было состояться обсуждение вопроса о том, следует ли принять к рассмотрению предложение, представленное партией «Народная сила», поддерживающей экс-кандидатку в президенты страны Кейко Фухимори.

Свои подписи под предложением также поставили представители крайне правой партии «Народное восстановление» и неолиберальной партии «Вперёд, страна».