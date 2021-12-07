Лима, 7 декабря, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Лидеры правых сил в Перу, которые продвигают предложение об импичменте президента Педро Кастильо, отказались прийти во Дворец правительства в Лиме, чтобы принять участие в раунде переговоров, созванных президентом с различными политическими силами. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

Раунд переговоров был созван президентом за день до того, как на пленарном заседании парламента должно было состояться обсуждение вопроса о том, следует ли принять к рассмотрению предложение, представленное партией «Народная сила», поддерживающей экс-кандидатку в президенты страны Кейко Фухимори.

Свои подписи под предложением также поставили представители крайне правой партии «Народное восстановление» и неолиберальной партии «Вперёд, страна».