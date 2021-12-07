Москва, 7 декабря, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Доводилось по время общения онлайн путать рабочие и личные чаты 12% работающих жителей России. Об этом свидетельствует исследование рекрутингового агентства Superjob.ru.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM За работой

Без последствий путаница обошлась у 10% — «отправил/а не тому человеку, но никто не пострадал»; «успевал/а удалить». Не повезло после случайно не туда отправленных личных сообщений 2% опрошенных — «поругал начальник»; «обиделся коллега, пришлось извиняться».

Чаще путают рабочие и личные чаты мужчины и работники с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц (по 14%). Реже ошибочно отправляли личные сообщения в рабочий чат женщины и молодые сотрудники до 34 лет. Никогда не сталкивались с подобными конфузами 82% граждан.

Опрос проведен 26 ноября — 3 декабря 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 396 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее востребованный мессенджер среди жителей России — WhatsАpp, им пользуются 73% опрошенных.

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