Казань, 7 декабря, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Татарии с 1 января 2022 года повысится заработная плата у работников бюджетной сферы образования. Об этом заявил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

Для вовлечения молодежи в сферу образования необходимо принимать различные стимулирующие меры, в частности, планируется повышение зарплаты, отметил глава ведомства.

«В системе образования это решение касается всех работников, в том числе младших воспитателей, поваров, технического персонала, руководителей и завучей школ. В среднем от 2,5 тыс. до 5,5 тыс. рублей повышается оклад. А затем в соответствии с процентным соотношением повышаются стимулирующие и компенсационные выплаты», — добавил Хадиуллин.

Также в следующем году сохранятся выплаты за классное руководство — 550 рублей на класс и 80 рублей на каждого ребенка, а также 5 тыс. рублей федеральных средств, уточнил он.

По словам министра, в Татарии не хватает учителей физики, русского языка, математики, биологии и химии. Необходимо проводить профориентационную работу среди учащихся 7-х и 8-х классов.

«Из учреждений среднего профессионального образования в школы пришли около 90% выпускников, остальные поступили в высшие учебные заведения… 85% молодых учителей, которые окончили вузы в этом году, начали работать в школах», — сообщил глава минобрнауки РТ, отметив, что средний возраст школьных учителей составляет 44−45 лет, педагогов в возрасте до 35 лет — чуть более 25%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии труд учителя будут оценивать по-новому уже с 1 января 2022 года. В республиканском бюджете на будущий год на эти цели заложено более 329 млн рублей.

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