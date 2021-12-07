Красноярск, , 12:35 — REGNUM В Красноярском крае за прошедшие сутки скончались 36 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщили 7 декабря в федеральном оперштабе.

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С начала пандемии жертвами коронавирусной инфекции в Красноярском крае стали уже 7727 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за последние сутки выявили 781 (темп прироста 0,5%) случай заражения коронавирусом.

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