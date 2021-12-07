Бразилиа, 7 декабря, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару 6 декабря подписал указ, исключающий бразильский Монетный двор из Национальной программы приватизации (PND). Об этом сообщает информагентство Estado De Minas.

Janine Moraes / Câmara dos Deputados Жаир Болсонару

С 1694 года Монетный двор Бразилии производит банкноты, монеты, паспорта и марки. Госкомпания была включена в программу приватизации указом президента в октябре 2019 года. Инициатива правительства была не первой попыткой приватизации предприятия Министерства финансов. В 2017 году предыдущий президент Мишель Темер объявил, что намерен приватизировать компанию, но потерпел неудачу.

В ноябре 2019 года Болсонару даже издал временную меру, положившую конец монополии Монетного двора на производство денег и паспортов. Однако она не была одобрена Конгрессом по истечению 180-срока рассмотрения, потому была отменена.