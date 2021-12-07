Санкт-Петербург, , 12:42 — REGNUM Вакцину «Спутник М» для вакцинации подростков от коронавируса доставят в Ленинградскую область в конце декабря 2021 года. Об этом сообщается на официальной странице «ВКонтакте» регионального комитета по здравоохранению.

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Препарат «Спутник М» разработан для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Двухкомпонентная вакцина была зарегистрирована Минздравом в ноябре 2021 года. Для вакцинации детей от 12 до 14 лет понадобится согласие родителей или опекунов. А с возраста 15 лет — только письменное добровольное согласие самих подростков.

Напомним, что 24 ноября Минздрав зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса «Спутник М».

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Новость о вакцинации детей вызвала у пользователей соцсети неоднозначную реакцию, большая их часть недовольна этой перспективой. Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация «Спутником М» в соседней Санкт-Петербурге начнется с января 2022 года.