Тамбов, , 12:34 — REGNUM В Тамбовской области 7 декабря подтверждено 213 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в области были зарегистрированы 56 тыс. 132 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 52 тыс. 760 пациентов, в том числе 267 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 1487 человек. Восемь новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.