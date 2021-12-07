Симферополь, 7 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В крымском Щёлкино начался демонтаж здания реакторного отделения недостроенной атомной электростанции. В общей сложности планируется отправить под снос шесть объектов площадью 22 140 квадратных метров. Полностью завершить демонтаж всех объектов на площадке подрядчик должен до конца 2022 года.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым. Побережье

«Подрядчик начал работы по разбору реакторного отделения. Это один из самых сложных объектов на площадке. Перед подрядчиком поставлена задача завершить работы по демонтажу всех объектов на площадке до 31 декабря 2022 года», — цитирует заместителя начальника управления по взаимодействию с организациями сферы ведения министерства строительства Крыма Сергея Горбова «Крыминформ».

Пока, как пояснил журналистам глава Крыма Сергей Аксёнов, конкретных планов по использованию данной площадки нет. Он не исключил, что там появится парк или досуговое место.

Строительство атомной электростанции началось в 1984 году, первый энергоблок планировалось запустить в 1989 году. Однако после аварии на Чернобыльской АЭС строительство было заморожено. Отметим, что похожая судьба постигла, например, Воронежскую атомную станцию теплоснабжения — объект не достроили в 1980-х, однако официально отказались от завершения строительства лишь в 2011 году, в настоящее время продолжаются работы по демонтажу.