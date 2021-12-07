Москва, , 12:38 — REGNUM Даже очень сложные решения оказываются правильными, если внутри есть убеждённость в защите интересов российского народа. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью для документального фильма «Россия. Новейшая история», фрагмент которого показал 7 декабря телеканал «Россия-1».

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Даже когда принимаешь очень сложные, рискованные решения, но если ты внутренне убежден в том, что ты прав, в том, что ты действуешь исключительно в интересах народа России, это в конечном итоге оказывается правильный выбор», — сказал глава Российского государства.

Документальный фильм посвящён событиям, связанным с распадом Советского Союза и его последствиями в 1990-х годах. В интервью для него Путин также отметил, что «определённые силы на Западе» намеревались добиться развала РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что пока не принял решения о возможном участии в выборах главы государства в 2024 году. Однако само наличие у него такого права «стабилизирует внутриполитическую ситуацию» в России.

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