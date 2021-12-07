* ИГ — запрещённая в России организация

Багдад, , 12:32 — REGNUM Власти Ирака и курдское ополчение готовят масштабную операцию, направленную против боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Воин пешмерга Centcom.mil

Как сообщает иракское официальное информационное агентство Shafaq, командующий ополчением Пешмерга Джаббар Явар посетил Багдад для проведения переговоров с руководством министерства обороны Ирака и представителями международной антитеррористической коалиции.

В ходе встречи обсуждались шаги по усилению координации между иракской армией и силами пешмерга в борьбе против террористов. По данным агентства, силовики планируют совместную военную операцию в районе хребта Кара Джох, который служит укрытием для боевиков.

Как раннее сообщали местные СМИ, террористы ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили несколько нападений на территории Иракского Курдистана, жертвами которых стали десятки мирных жителей.