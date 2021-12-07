Пермь, , 12:30 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 687 заражений коронавирусом, что на три меньше предыдущего суточного показателя. Об этом 7 декабря сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии общее число выявленных заражений достигло 145 613. Оправились от коронавирусной инфекции 124 766 пермяков.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 2650 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 266 человек. Из них 115 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье жертвами коронавирусной инфекции стали 7008 человек. За последние сутки по причине COVID-19 скончались 26 пермяков.