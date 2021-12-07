Астрахань, , 12:29 — REGNUM В Астраханской области 7 декабря подтверждено 242 новых случая заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем было выявлено днём ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 75 тыс. 949 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 939 человек.

За весь период 2228 человек скончались. Пять новых случаев зарегистрировано за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.