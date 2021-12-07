Москва, , 12:29 — REGNUM Свыше 80% семей с детьми тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий. Об этом 7 декабря заявил глава Минтруда Антон Котяков на пленарном заседании Госдумы.

Антон Котяков Duma.gov.ru

«Свыше 80% семей тратит материнский капитал на улучшение жилищных условий. И здесь мы тоже работаем над упрощением процедуры. Уже сегодня направить средства на погашение ипотеки можно сразу из банковского приложения», — заявил Котяков.

Со следующего года, в соответствии с поручением президента, размер материнского капитала будет индексироваться по уровню фактической инфляции, напомнил он.