В России упростят процедуру расходование маткапитала на ипотеку — Котяков
Москва, 7 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Свыше 80% семей с детьми тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий. Об этом 7 декабря заявил глава Минтруда Антон Котяков на пленарном заседании Госдумы.
Duma.gov.ru
Антон Котяков
«Свыше 80% семей тратит материнский капитал на улучшение жилищных условий. И здесь мы тоже работаем над упрощением процедуры. Уже сегодня направить средства на погашение ипотеки можно сразу из банковского приложения», — заявил Котяков.
Со следующего года, в соответствии с поручением президента, размер материнского капитала будет индексироваться по уровню фактической инфляции, напомнил он.