Москва, 7 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Свыше 80% семей с детьми тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий. Об этом 7 декабря заявил глава Минтруда Антон Котяков на пленарном заседании Госдумы.

Duma.gov.ru Антон Котяков

«Свыше 80% семей тратит материнский капитал на улучшение жилищных условий. И здесь мы тоже работаем над упрощением процедуры. Уже сегодня направить средства на погашение ипотеки можно сразу из банковского приложения», — заявил Котяков.

Со следующего года, в соответствии с поручением президента, размер материнского капитала будет индексироваться по уровню фактической инфляции, напомнил он.