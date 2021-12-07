Москва, 7 декабря, 2021, 12:29 — ИА Регнум. В Москве быстро растёт снежный покров, сообщил 7 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

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«Сугробы растут как на дрожжах!» — написал он в Instagram.

По данным Тишковца, по состоянию на 9:00 на метеостанции ВДНХ было зафиксировано 13 см снежного покрова, на станциях Балчуг и Тушино — 14 и 21 см соответственно.

Метеоролог напомнил, что климатической нормой для первой декады декабря является девять см.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве идёт сильный снегопад. Объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.