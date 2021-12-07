Кито, , 12:28 — REGNUM Национальная ассамблея Эквадора рассмотрит проект бюджета на 2022 год, представленный правительством страны. Об этом пишет Prensa Latina.

Эквадор Skratos1983

Ранее проект был оценён Комиссией по экономическому режиму, которая в своем отчете рекомендовала ратифицировать восемь замечаний, включающих просьбу о специальном пересмотре бюджета на образование, здравоохранение, университеты и пенсионные стимулы.

По мнению парламентариев, отсутствие ассигнований в этих областях является одним из самых тревожных вопросов.

«Если провести некоторые расчеты и посмотреть на секторальную часть, то нам не хватает около 311 миллионов долларов на здравоохранение, а также около 219 миллионов на образование», — сказала депутат партии «Пачакутик» Мирейя Пазминьо, возглавляющая также группу по оценке проекта.

Для ратификации проекта парламентом необходим 91 голос.